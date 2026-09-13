Trendyol 1. Lig'de Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golünü 31. dakikada Pesic, Manisa FK'nın golünü 71. dakikada Anziani attı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Uğur Sarı, Azad İlhan
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Verde), Traore, Emre Akbaba, Cenk Tosun (Dk. 66 Tiagu Çukur), Pesic
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 87 Lemina), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 54 Fırat İnal), Toure, Benrahou (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Sylla
Goller: Dk. 31 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Anziani (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 79 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 90+2 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı.
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