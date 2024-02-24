Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig\'in 24. haftasında Bandırmaspor Ümraniyespor\'u 4-1 mağlup etti

Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından yapılan basın toplantısında takımının performansını değerlendirirken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Orhan Gençer ise maçta iyi bir performans sergileyemediklerini belirtti.

24.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ilk yarısında gol yemelerine rağmen karşılık verip skoru 1-1'e getirdiklerini söyledi. Maçın ikinci yarısında attıkları gollerle oyunu domine ettiklerini belirten Eroğlu, "Bizim için çok güzel bir skor oldu, saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet bizim için çok değerli ve önemliydi. Taraftarımızın desteği maçın sonuna kadar devam etti. Galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Bundan sonraki maçların zorluk derecesi artıyor, bizim de hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirmemiz çok önemli. Bugün bütün oyuncularımız verilen görevleri yaptılar, üstün bir oyunla maçı kazandık. Hedefimiz sezon bittiğinde Süper Lig'de olmak. Takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor ve alacağımız galibiyetlerle de 3-4 hafta sonra bizim için çok farklı şeyler konuşulacak ama öncelikle ilk hedefimiz hafta sonu oynayacağımız Çorumspor maçını kazanmak" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Orhan Gençer de maçta iyi bir performans sergileyemediklerini dile getirdi. Maçın kendileri için ilk yarı ve ikinci farklı bir şekilde geçtiğini anlatan Gencer, "Şansız bir günümüzdeydik, ikinci golü erken yiyince konsantrasyonumuz biraz azaldı ama futbolun doğasında bu tarz şeyler olabiliyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi de kutluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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