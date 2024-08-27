Spor

Trendyol 1. Lig kulüpleri istişare toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kulüplerin talep ve önerileri de ele alındı.