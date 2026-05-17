Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.
Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2
Samsunspor-Göztepe: 3-0
Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0
Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1.GALATASARAY
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|47
|77
|2.FENERBAHÇE
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|40
|74
|3.TRABZONSPOR
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|22
|69
|4.BEŞİKTAŞ
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|19
|60
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|23
|57
|6.GÖZTEPE
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|10
|55
|7.SAMSUNSPOR
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|1
|51
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|-6
|41
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|-7
|40
|10.KOCAELİSPOR
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|-12
|37
|11.CORENDON ALANYASPOR
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|0
|37
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|-15
|37
|13.KASIMPAŞA
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|-16
|35
|14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|-11
|34
|15.İKAS EYÜPSPOR
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|-15
|33
|16.HESAP.COM ANTALYASPOR
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|-22
|32
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|-35
|30
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|-23
|30
