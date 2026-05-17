Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Tamamlandı

17.05.2026 22:29
Antalyaspor'un düşmesiyle Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray şampiyon oldu.

Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.

Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2

Samsunspor-Göztepe: 3-0

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3

Puan durumu

OGBMAYAv.P
1.GALATASARAY34245577304777
2.FENERBAHÇE342111277374074
3.TRABZONSPOR34209561392269
4.BEŞİKTAŞ34179859401960
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ34169958352357
6.GÖZTEPE341413742321055
7.SAMSUNSPOR34131294645151
8.ÇAYKUR RİZESPOR341011134652-641
9.TÜMOSAN KONYASPOR341010144350-740
10.KOCAELİSPOR34910152638-1237
11.CORENDON ALANYASPOR34716114141037
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ34910154358-1537
13.KASIMPAŞA34811153349-1635
14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3497183647-1134
15.İKAS EYÜPSPOR3489173348-1533
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3488183355-2232
17.ZECORNER KAYSERİSPOR34612162762-3530
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3486203154-2330

Kaynak: AA

