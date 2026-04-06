Trendyol Süper Lig 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ertelenen iki müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:
8 Nisan Çarşamba:
20.00 Göztepe- Galatasaray: Alper Akarsu
9 Nisan Perşembe:
20.00 Çaykur Rizespor- Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Ligin 27. haftasında oynanması planlanan maçlar, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki müsabakalarından dolayı ertelenmişti.
