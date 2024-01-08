Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.
Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü
17.00 Pendikspor - Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray
20.00 Trabzonspor - Samsunspor - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları yarın başlıyor - Son Dakika