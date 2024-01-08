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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları yarın başlıyor

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la Antalyaspor arasındaki mücadelelerle başlayacak olan maçlar, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü devam edecek.

Trendyol Süper Lig\'de 16. hafta erteleme maçları yarın başlıyor
08.01.2024 - 10:08,
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü

17.00 Pendikspor - Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba

17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK

17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray

20.00 Trabzonspor - Samsunspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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