Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü ve Pendikspor Berabere Kaldı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

70. dakikada Ankaragücü'nde Moreira'nın uzun pasında Sowe topu kontrol etti ve Alpaslan'dan sıyrıldı. Sowe'un yerden pasında Ali Kaan'dan önce savunmada Welinton araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Erencan'ın, kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Radakovic çizgi üzerinden çıkardı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Yıldırım Mert Çetin dk. 84), Bassogog, Efkan Bekiroğlu (Chatzigiovanis dk.46), Tolga Ciğerci (Ali Kaan Güneren dk.61), Moreira, Rodrigues (Flips dk.46), Sowe (Maacheda dk.73)

Yedekler: Ertaç Özbir, Bajic, Saponara, Arda Ünay, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Erencan Yardımcı dk.79) Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeirra, Gökcan Kaya, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar (Emre Taşdemir dk.89), Umut Nayir, Diaby (Kappel dk.61)

Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Efe Sayhan, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Moreira (MKE Ankaragücü), Erdem Canpolat, Sequeira, Gökcan Kaya (Pendikspor) - ANKARA