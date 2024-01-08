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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig\'de ertelenen 16. hafta maçları yarın başlıyor
08.01.2024 - 10:00,
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

20.00 Yukatel Adana Demirspor- İstanbulspor (Yeni Adana)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor- Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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