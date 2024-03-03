Trendyol Süper Lig\'de RAMS Başakşehir, Samsunspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası yayının gerisinde Kemen'in müdahalesiyle Raman'dan seken top, Aleksic'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda top filelere gitti ama hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy pozisyonun öncesinde Kemen'in Raman'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy golü verdi. 1-0
58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına pasında Piatek topla buluştu. Piatek'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
70. dakikada Davidson'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois (Emirhan İlkhan dk. 46), Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Abeid dk. 90+3), Deniz Türüç, Kemen (Ömer Ali Şahiner dk. 74), Aleksic (Josef dk. 86), Davidson (Keny dk. 86), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Mahmut Tekdemir, Yağız Dilek, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen (Bola dk. 90), Soner Gönül (Alim Öztürk dk. 46), Osman Çelik (Fofana dk. 80), Taylan Antalyalı (Muja dk. 80), Holse, Ntcham, Raman (Ercan Kara dk. 60), Mouandilmadji
Yedekler: Muammer Yıldırım, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Aleksic (dk. 48) (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Mouandilmadji (dk. 34) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL
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