Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 25 yaşındaki Tunuslu sol bek Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar Fransa Ligue 2 takımı Nantes'a kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki Tunuslu oyuncu Amin Cherni'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya başarılar dilendi. Cherni, geçen sezon başında sarı-kırmızılı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Amin Cherni, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandı.
Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştır. Başarılar Cherni." denildi.
25 yaşındaki Tunus Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon başında sarı-kırmızılı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
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