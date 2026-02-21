Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
21.02.2026 14:35
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Umut Meraş'ın ortasında seken top ceza yayında bulunan Taşkın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.

39. dakikada Gençlerbirliği atağında Göktan'ın ceza yayı solundan sert vuruşunda kaleci Jankat'ın çeldiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada rakiplerini geçip sağ taraftan ceza sahasına giren Pintor'un ortasında kale alanında Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Angel Torres, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Dorin Rotariu, Charles-Andre Raux Yao, Anıl Yaşar, Denis Radu,Abdou Khadre, Metehan Altunbaş, Ismaile Manga, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas (Matej Hanousek dk. 41), Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele-Bashiru, Adama Traore, Göktan Gürpüz, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, M'Baye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Ousmane Diabate, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Levent Şahin - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
