Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
4. dakikada Umut Meraş'ın ortasında seken top ceza yayında bulunan Taşkın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.
39. dakikada Gençlerbirliği atağında Göktan'ın ceza yayı solundan sert vuruşunda kaleci Jankat'ın çeldiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak kornere çıktı.
45+2. dakikada rakiplerini geçip sağ taraftan ceza sahasına giren Pintor'un ortasında kale alanında Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Angel Torres, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Dorin Rotariu, Charles-Andre Raux Yao, Anıl Yaşar, Denis Radu,Abdou Khadre, Metehan Altunbaş, Ismaile Manga, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas (Matej Hanousek dk. 41), Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele-Bashiru, Adama Traore, Göktan Gürpüz, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, M'Baye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Ousmane Diabate, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Levent Şahin - İSTANBUL
