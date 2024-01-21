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Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Samsunspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Samsunspor 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sarı-lacivertliler öne geçti.

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1 - Samsunspor 0 (İlk yarı)
21.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:56
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Tadic'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

10. dakikada İrfan Can'ın savunma arkasına pasında Dzeko'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

12. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında Tadic, topu ceza yayının üzerinden İrfan Can'a aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada Tadic'in pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, King, Lincoln, Cengiz Ünder, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Krunic, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı, Holse, Bennasser, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Fofana, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Soner Gönül, Berhan Deniz, Mustafa Tan, Osman Çelik, Ercan Kara

Teknik Direktör: Marcus Gisdol

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 12) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mouandilmadji (Samsunspor)

Kaynak: İHA
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