Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 Sezonu İstatistikleri Yayımlandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 Sezonu İstatistikleri Yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda en çok süre alan oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu. Galatasaray iç sahada en fazla galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda en fazla galibiyet alan takım oldu. Adana Demirspor en çok kırmızı kart gören takım olurken, Mauro Icardi ise gol kralı oldu.

04.06.2024 13:41
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.

2023-2024 sezonu sona eren Trendyol Süper Lig'in istatistik bilgileri yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.

En çok süre alan oyuncu Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi. Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.

İç sahada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, iç sahada elde ettiği 18 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. Cimbom'u 15 galibiyetle Fenerbahçe, 12 galibiyetle Trabzonspor ve 11 galibiyetle Çaykur Rizespor takip ediyor. Sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın ise ev sahibi olduğu müsabakalarda RAMS Başakşehir ve Samsunspor ile birlikte 10 galibiyeti bulunuyor.

Sezon boyunca en fazla deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe elde etti. 16 galibiyetli sarı-lacivertlileri 15 galibiyetle Galatasaray takip etti.

8 kırmızı kartla Adana Demirspor zirvede

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu.

Sezon genelinde 76 kırmızı, bin 1591 sarı kart çıktı. Adana Demirspor, gördüğü 8 kırmızı kart ile bu alanda listenin başında yer alırken 104 sarı kart gören Hatayspor ise en çok sararan takım oldu.

Gol kralı Mauro Icardi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi de kaydettiği 25 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Yarışta Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle 2., Sivasspor'dan Rei Manaj 18 golle 3. sırada yer aldı. Listede 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara ise kaydettiği 14 golle en skorer Türk oyuncu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 Sezonu İstatistikleri Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 Sezonu İstatistikleri Yayımlandı - Son Dakika
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