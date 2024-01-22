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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Maçlar yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günleri oynanacak. İşte haftanın programı ve hakemler...

Trendyol Süper Lig\'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu
22.01.2024 - 12:28,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 22. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika
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