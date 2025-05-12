Trendyol, Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru oldu - Son Dakika
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Spor

Trendyol, Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru oldu

Trendyol, Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025\'in resmi sponsoru oldu

Trendyol, futbol, voleybol ve olimpik sporların ardından global arenada desteklediği sporların arasına basketbolu da ekleyerek Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

12.05.2025 14:55
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Trendyol, sporun farklı branşlarını hem global hem de ulusal çapta destekleme vizyonu doğrultusunda Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru olarak yer alacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki ikonik Etihad Arena'da 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda, 4 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol olarak, Türkiye'nin sporuna katkı sunmayı büyük bir ayrıcalık olarak görüyoruz. Milli Takımlar, Futbol Süper Ligi ve diğer tüm branşlarda milli spor ve sporcularımıza verdiğimiz desteği, markamıza yakışan bir şekilde uluslararası arenada da sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tarihinde yer alan ilk Türk partner olarak önemli bir ilke imza atmıştık. Aynı zamanda #BizimÇocuklar'ın damgasını vurduğu UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da tek Türk partneri olmanın gururunu yaşamıştık. Bu yıl ise Avrupa basketbolunun zirvesi kabul edilen Euroleague Final Four'un resmi sponsoru olarak Abu Dabi'de olacağız. Final Four'da Türk takımlarının da mücadele etmesi ve organizasyonun Trendyol'un başarı hikayeleri yazdığı Körfez Bölgesi'nde düzenlenecek olması bizim için bu iş birliğini daha da anlamlı kılıyor. Türk sporunun, hak ettiği gibi zirvede yer alacağı bir organizasyon olmasını diliyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas şunları söyledi: "Trendyol'u Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Trendyol'un, spora desteğini ve Körfez bölgesindeki başarılı faaliyetleriyle bu önemli etkinlikte yer almasını çok önemsiyoruz. Trendyol ile Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da başarılı bir birlikteliği hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025, Avrupa basketbolunun en iyi dört takımını dünyanın dört bir yanından gelen basketbolseverlerle buluşturacak. Fenerbahçe Beko İstanbul, AS Monaco, Olympiacos Piraeus ve Panathinaikos Aktor Athens'in yer alacağı, Etihad Arena'daki bu büyük organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

"Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, spora olan desteğini uzun yıllardır sürdürüyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ana sponsorluğunu, Türkiye Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partneri' olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Trendyol tarafından dünya genelinde satışa çıkarıldı."

Çağlayan Çetin, İş Dünyası, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol, Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru oldu - Son Dakika

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