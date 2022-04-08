Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı

08.04.2022 18:03
Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Japon dünya markası Shimano ile 2024 yılına kadar sponsorluk anlaşması yapıldı.

Shimano Türkiye'nin İzmir Konak'ta bulunan genel merkezindeki imza töreninde, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Shimano Türkiye Genel Müdürü Metin Cengiz hazır bulundu.

Diğer taraftan federasyonun Accel Bisiklet ile de hali hazırda devam eden sponsorluk anlaşmasını uzatan yeni şartlarda mutabakata varılarak protokol imzalandı.

Accel bisiklet adına Genel Müdür Anıl Şakrak imzaya katılırken, iki anlaşmanın imzasından sonra Yalçınkaya, "Türkiye'nin ve dünyanın iki gözde markası ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Gayemiz, camiamıza triatlon branşının yayılması, ulaşılabilir olması noktasında faydalı olabilmek. Shimano ve Accel bisiklet nezdinde tüm sponsorlarımıza desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atıyor Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek

Bisiklet, Triatlon, Türkiye, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement