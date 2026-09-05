Trossard: Fenerbahçe deplasmanındaki derbi galibiyeti çok özeldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trossard: Fenerbahçe deplasmanındaki derbi galibiyeti çok özeldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Leandro Trossard, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendikleri derbinin ardından üç puan için mutlu olduklarını söyledi. Belçikalı oyuncu, taraftarlarına bir şeyler verebildikleri için çok mutlu olduğunu ve sezona iyi başladıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Leandro Trossard, derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan maçın ardından Belçikalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçta iyi bir performans sergilediklerini anlatan Trossard, "Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. Üç puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Derbi galibiyetinin öneminden bahseden 31 yaşındaki oyuncu, "Herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için başkanımız için. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkartıyoruz ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trossard, bir basın mensubunun ilk yarıda Rıdvan Yılmaz, ikinci devrede ise Kassoum Ouattara ile önlü arkalı oynamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"İkisi de çok iyi oyuncu, ikisi de çok farklı kalitelere sahip olan oyuncular. Herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizler de görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım, etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem de Ouattara ile oynamak benim için harikaydı. Zor bir deplasman oynadık bugün, iyi bir takıma karşı oynadık ama biz maça hazırdık. Sahada da zaten bunu gösterdik, sahada görünmüştür. Daha fazla gol belki atabilirdik ama bugün için en önemli şey, 3 puanı almaktı ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz."

Leandro Trossard, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"İyi başlamak önemliydi. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun, sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum, henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdik, hepimizin hazır olduğunu da gösterdik."

Kaynak: AA

Leandro Trossard, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trossard: Fenerbahçe deplasmanındaki derbi galibiyeti çok özeldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

23:59
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 00:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: Trossard: Fenerbahçe deplasmanındaki derbi galibiyeti çok özeldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement