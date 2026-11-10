TSSF Başkanı Sağlam, cankurtarmanın olimpiyat programına gireceğine dair teyit aldı - Son Dakika
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TSSF Başkanı Sağlam, cankurtarmanın olimpiyat programına gireceğine dair teyit aldı

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TSSF Başkanı Kadir Sağlam, cankurtarma branşının olimpiyatlarda yer alacağı yönünde uluslararası konfederasyondan teyit aldıklarını açıkladı. Sağlam, 1980'de kurulan federasyonu son 3 yılda yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, son 3 yılda kurumsal ve sportif anlamda önemli dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek "1980'de kurulan federasyonumuzu son 3 yılda yeniden inşa ettik." dedi.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmaları ve federasyonun gelecek hedeflerini anlattı.

Kadir Sağlam, 1980 yılında kurulan federasyonu yeniden yapılandırdıklarını, cankurtarma branşında eğitimle altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve dalış camiasını dijital sisteme taşıdıklarını belirtti.

Federasyon bünyesinde birçok yeniliği hayata geçirdiklerini aktaran Sağlam, "Cankurtarma branşımızı yeniden yapılandırdık, bu alanda üç ayrı kitap hazırladık. Türkiye'de ilk kez federasyona ait basınç odası kurduk. Cankurtarmada tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. Dalış camiamızı dijital sisteme geçirdik. 1980'de kurulan federasyonumuzu son 3 yılda yeniden inşa ettik. Dünyanın bizi takip ettiği bir federasyon haline geldik." ifadelerini kullandı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) yönetim kuruluna seçilerek başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini hatırlatan Sağlam, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü artırdığını vurguladı.

Cankurtarma branşının gelecekte olimpiyat programında yer almasına yönelik önemli bir gelişme yaşandığına dikkati çeken Sağlam, "Cankurtarma branşının olimpiyatlarda yer alacağı yönünde uluslararası konfederasyondan teyit aldık. Bu durum federasyonumuza çok ciddi bir güç verecek." diye konuştu.

"Liselerde ve ortaokullarda su güvenliği dersi için çalışıyoruz"

Türkiye'de yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için eğitim çalışmalarına da önem verdiklerini anlatan Sağlam, olumsuz olayların daha çok "iç sularda ve göllerde meydana geldiğine" dikkati çekti.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına sunulmak üzere bir program hazırladıklarını anlatan Sağlam, "Bunun önüne nasıl geçeceğimizle ilgili bir çalışma yaptık. Liselerde ve ortaokullarda su güvenliği dersi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun 2 bin 700 lisanslı sporcusunun bulunduğunu aktaran Sağlam, hedeflerinin dalış ve cankurtarma branşlarında Türkiye'yi dünya çapında söz sahibi ülke haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Hayalinin Türkiye'ye yeni bir disiplin kazandırmak olduğunu kaydeden Sağlam, "En büyük hedefim dalışta ve cankurtarma branşında ülkemizi dünya çapında bir ülke haline getirebilmek. Çok kısa sürede, 2-3 yıl içinde bu hedeflerimizin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ondan sonra da bu koltuğu bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza gönül rahatlığıyla devredebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Türkiye Sualtı Sporları FederasyonuKadir SağlamGüncelSporSon Dakika

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