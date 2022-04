TSYD İzmir Koşusu'nu Fortissimum kazandı - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu Fortissimum isimli safkan kazandı. İzmir Hipodromu'nda 1900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaşlı 5 safkan İngiliz tayının katıldığı TSYD İzmir Şubesi Koşusu'nunda jokeyliğini Gökhan Gökçe'nin yaptığı Fortissimumö isimli tay birinci geldi. Koşuda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı So So Crazy ikinciliği, Mustafa Çiçek'in jokeyliğini yaptığı Ada Kızı ise üçüncülüğü elde etti.

Koşunun ardından düzenlenen törende kazanan atın sahibi adına Nihat Sağlam'a plaketini, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Törene Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Mali İşler Sorumlusu Suavi Yardımoğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gözeten, İzmir Şube Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani ile İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da katıldı.