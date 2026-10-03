TSYD Kupası'nda Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 90'da 1-0 yenip şampiyon oldu - Son Dakika
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TSYD Kupası'nda Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 90'da 1-0 yenip şampiyon oldu

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TSYD Kupası\'nda Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği\'ni 90\'da 1-0 yenip şampiyon oldu
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TSYD Kupası'nın 59. edisyonunda Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Keçiörengücü'nün kupayı kazanmasını sağlayan golü 90. dakikada Halil Can Ayan kaydetti.

Bu yıl 59.'su düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası'nda Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Kamalak, Oğuzhan Kocaçoban, Demirhan Emir

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat (Hasan Oğul dk. 70), Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Muhammet Ensar Çavuş, Abdurrahim Dursun (Batın Efe Sarsmaz dk. 70), Peter Etebo, Salih Uçan (Yusuf Hasan Temel dk. 83), Göktuğ Erdem (Emirzat Baycu dk. 70), Prince Martor (Ramazan Önder dk. 83), Erk Arda Aslan (Mahmut Ceyhun Alyurt dk. 83), Victor Orakpo (Mustafa Ölçer dk. 50)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Tuncer Duhan Aksu, Abdullah Çelik (Wellington dk. 46), Oğuzcan Çalışkan, Berkan Mahmut Keskin (Yunus Bahadır dk. 39), Erkam Develi, İbrahim Akdağ (Oğuzhan Ayaydın dk. 62), Moryke Fofana (Halilcan Ayan dk. 72), Jefferson Junior (Recep Berat Taşbakır dk. 72), Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 46), Herculano Nabian (Mame Diouf dk. 62)

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Halil Can Ayan (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Odise Roshi, Tuncer Duhan Aksu (Ankara Keçiörengücü) Prince Martor, Salih Uçan, Mustafa Ölçer (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiAnkaraFutbolSporSon Dakika

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