TSYD Trabzon Şubesi, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

TSYD Trabzon Şubesi, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üyeleri tarafından ziyaret edildi. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Avcı ile bir araya gelerek yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Avcı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

30.06.2024 14:15
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Avcı ile bir araya geldi.

Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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