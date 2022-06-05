TSYD Urla Havuzu açıldı - Son Dakika
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TSYD Urla Havuzu açıldı

05.06.2022 12:29
TSYD Urla Havuzu açıldı

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzu, tepeden tırnağa yenilenen çehresiyle törenle hizmete girdi.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzu, tepeden tırnağa yenilenen çehresiyle törenle hizmete girdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır kullanılamayan tesisteki yenileme çalışmaları tamamlandı. Büyük emekler harcanan havuz, son derece modern görünümüyle Türk sporunun hizmetine sunuldu. Tesisin açılış törenine TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Konak Belediyesi Basın Danışmanı Ertan Sayın, Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, TSYD Genel Merkezi ve TSYD İzmir Şubesi yöneticileri, dernek üyeleri, davetliler ve aileleri katıldı.Açılışta yaptığı konuşmada şube yönetimi olarak yıllarca çocuklara bu tesiste yüzme öğretebilmek için kurs açtıklarını belirten TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, "Ancak pandemi koşulları dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Bu sene tesisimizi tekrar açmaya karar verdik. Tesis eskiydi, açıkçası altyapısının yenilenmesi, değişmesi gerekiyordu. Şube olarak bu noktada Sayın Genel Başkanımız Oğuz Tongsir destek oldu ve biz orada rahatladık. Genel başkanımız sağ olsun hem maddi olarak hem de daha çok da manevi olarak hep yanımızdaydı. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz Urla'ya, İzmir'e ve Türk sporuna hayırlı olsun" dedi.

OĞUZ TONGSİR: AMACIMIZ HİZMET ETMEKTSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, dernek olarak amaçlarının üyelere ve spora hizmet etmek olduğunu söyledi. Oğuz Tongsir, TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında, "Benim dernekte başkanlıktaki 7'nci senem. Daha önce birkaç yeri daha düzelttik, dokunduk, çok güzel hale geldi. Eğer bir dernekte görev yapıyorsanız hizmet edin, kimse sultan değil. Hepimiz üyelerin emrindeyiz. Biz bu felsefeyle çalıştık ve bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.


- İzmir
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
TSYD Urla Havuzu açıldı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD Urla Havuzu açıldı - Son Dakika

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