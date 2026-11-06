Tuchel, ilk kez kadroya çağrılan Josh King'i heyecan verici ve çok yönlü buldu - Son Dakika
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Tuchel, ilk kez kadroya çağrılan Josh King'i heyecan verici ve çok yönlü buldu

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Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kadrosuna ilk kez çağırdığı 19 yaşındaki Josh King'i heyecan verici ve çok yönlü bulduğunu söyledi. Cole Palmer'in kadroya alınmamasını yeterince 10 numara bulunmasına ve önceki kamptan memnuniyete bağladı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kadroya ilk kez çağırdığı Josh King'in heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Chelsea forması giyen Cole Palmer'in davet edilmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tuchel, "Yeterince 10 numaramız var ve bir önceki kampta bulunan oyunculardan şaşmıyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz o 2,5 haftadan memnun kaldık. Herkes İngiltere için oynamayı çok istiyor ve Cole da istisna değil. Şu anda kampta olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sefer de söyledim, kendini gösterme fırsatlarının çok fazlasını kaçırıyor. Uzun bir kamptı ve kampta bulunan oyuncular olağanüstü bir şey inşa ettiler. Bu yüzden övgü ve güven onlara." ifadelerini kullandı.

Fulham'da forma giyen ve ilk kez milli takım kadrosuna çağırılan 19 yaşındaki Josh King'ten övgüyle söz eden Tuchel, "Gerçekten harika bir karakter. Bize biraz esneklik kazandırıyor. Heyecan verici bir oyuncu, çok yönlü bir oyuncu. Hazırlık döneminde antrenmanlarda bek olarak bize yardım etti ama bunu bir daha yapmayacağız. Mesele tavır ve kişilik." diye konuştu.

Kadroya ilk kez davet ettiği bir diğer oyuncu Jobe Bellingham'a da değinen Tuchel, 21 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund'da ritmini bulduğunu ve sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti.

Deneyimli teknik adam, hücum hattının sağ tarafında kimin forma giyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Bizim için önce Morgan Rogers, ardından o tarafta Rio Ngumoha olacak. Josh King belki orada oynayabilir, bunu deneyeceğiz. Orada hatları yararak atak yapabilecek, koşu yapan oyunculara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tuchel, Ballon d'Or ödülünü kazanan ve İngiltere'de tüm zamanların en çok forma giyen erkek oyuncusu rekorunu kırmaya hazırlanan kaptan Harry Kane ile ilgili soruyu ise "Bu iki olayın art arda gelmesi ve buna tanıklık edebilmemiz gerçekten inanılmaz bir başarı. Bu, olağanüstü bir oyuncuyu kutlamak için hak edilmiş bir çerçeve." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA
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