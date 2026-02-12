Tuchel'in Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tuchel'in Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı

12.02.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, teknik direktör Tuchel'in sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar uzattı.

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Adı sezon sonuna kadar Michael Carrick'in yönetiminde olan Manchester United ile anılan Tuchel'le ilgili spekülasyonların artmasını istemeyen federasyon, 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın bu yaz düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman teknik adam, "Şimdiye kadar geçirdiğim her dakikadan keyif aldığım sır değil. İngiltere ile sözleşmemi uzatmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."??????? ifadelerini kullandı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti ev sahipliği yapacak.

Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer ve James Melbourne, 2028 yazına kadar Tuchel'in ekibinde olmaya devam edecek.

Tuchel yönetimindeki İngiltere, elemelerde 8'de 8 yaparak FIFA 2026 Dünya Kupası biletini almıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Teknik Direktör, İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuchel'in Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:14:32. #7.11#
SON DAKİKA: Tuchel'in Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.