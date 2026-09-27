TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda erkek takımları yarın İzmir'de sahne alacak - Son Dakika
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TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda erkek takımları yarın İzmir'de sahne alacak

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TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda erkek takımları, Altekma, Ziraat Bankkart, Gebze Bld ve FHN Xilasedici VK'nin katılımıyla yarın İzmir'de başlıyor. Turnuvanın ilk günü saat 12.00'de Altekma-Gebze Bld, 15.00'te Ziraat Bankkart-Xilasedici maçları oynanacak.

İZMİR'de Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo SK'nın ev sahipliğinde Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Beşiktaş'ın katılımıyla düzenlenen dostluk turnuvasının ardından şimdi de erkek takımları sahneye çıkacak. Efeler Ligi ekipleri Altekma, Ziraat Bankkart ve Gebze Belediyesi'nin yanı sıra Azerbaycan temsilcisi FHN Xilasedici VK'nin katılacağı TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde saat 12.00'de Altekma-Gebze Bld, 15.00'te Ziraat Bankkart-Xilasedici maçları oynanacak. Organizasyon salı günü Altekma-Xilasedici, Ziraat Bankkart-Gebze Bld, çarşamba günü ise Xilasedici-Gebze Bld, Altekma-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: DHA
GebzeİzmirSporEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda erkek takımları yarın İzmir'de sahne alacak - Son Dakika
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