Üye Girişi
Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak

28.01.2022 11:09
Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası, 8-11 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası, 8-11 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya lisanslı tüm sporcuların katılabileceği belirtildi.

Organizasyonda tabanca müsabakaları P1, P2, P3 ve P4 tüfek yarışları ise R1, R2, R3, R4, R5 ve R6 kategorilerinde yapılacak.

Açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği bildirildi.

YORUMLAR
500

Atıcılık, Eryaman, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Son Dakika Spor


Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı         
11:07
Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü         
11:00
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada         
10:13
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
10:48 Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
10:45 ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
10:36 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement