TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray\'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İlhan Palut yönetiminde yapılan idmanda kaleciler ayrı çalıştı; takım yarınki antrenmanla hazırlığını tamamlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, pas çalışması ile başladı.

Kalecilerin takımdan ayrı olarak çalıştığı, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper Ligİlhan PalutGalatasarayKonyasporTümosanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 20:28:02. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android