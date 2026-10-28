TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray\'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İlhan Palut yönetiminde yapılan idmanda kaleciler ayrı çalıştı; takım yarınki antrenmanla hazırlığını tamamlayacak.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, pas çalışması ile başladı.
Kalecilerin takımdan ayrı olarak çalıştığı, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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