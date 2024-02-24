Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, oyuncular ve taraftarın tek yürek olması sayesinde maçı kazandıklarını belirtti.
Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bu tip maçlarda ancak tek yürek ve tek yumruk olan gurubun kazandığını ifade eden Ömerovic, "Bugün bütün oyuncular, yedek kulübesindekiler tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Arkamızda büyük bir güç var. Son iki maçta da iç sahada seyircimiz büyük bir destek verdi. İnanıyorum ki sonraki maçlarda aynı şekilde olacak." dedi.
Ömerovic, ilk yarının kendileri açısından biraz stresli geçtiğini, çünkü her maçı kazanmak zorunda olduklarını anlattı.
Her geçen gün daha iyiye gittiklerini aktaran Ömerovic, "Geçtiğimiz 35 gün içerisinde 9 maç oynamak kolay değil. Onun için bugün olduğu gibi yine her oyuncuya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek galibiyetini kutladı - Son Dakika
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