 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferde takıma katkı verecek doğru oyuncuyu bulmak için çalıştıklarını söyledi. Korkmaz, transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını belirtirken, Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini ve golcü oyuncu transferi için daha titiz davrandıklarını vurguladı. Korkmaz ayrıca, takımdaki bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını ve Muhammet Demir'in yaklaşık 1 aydır takımla çalışmaya başladığını belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz
26.01.2024 - 18:05,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferde takıma katkı verecek doğru oyuncuyu bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Korkmaz, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini anlatan Korkmaz, "Umut ve menajeriyle görüştük. Umut, Avrupa'dan da teklif almış. Umut'a medyada zikredilen parayı teklif etmedik. Umut'a, 'Senin için kulübüne bonservis ödüyoruz, bunu kimse ödemez. Bu işi çözelim' dedim. Oyuncu bu teklifi değerlendiriyor." diye konuştu.

Korkmaz, ara transferde beş futbolcuyla anlaştıklarını belirterek, golcü oyuncu transferi için daha titiz davrandıklarını vurguladı.

Transferde şartların kendilerini zorladığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda doğru oyuncu bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Takımdaki oyunculardan bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Boateng daha önce takip ettiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Hoca, idman yapmadan oyuncuya şans vermiyor. Oyuncunun geldiği ülkede lig, yeni bitti. Hoca da oyuncuyu hazır halde kadroya yazmak istiyor. Muhammet Demir ise yaklaşık 1 aydır takımla çalışmaya başladı. İki haftaya hazır olur. Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i kulübü satmayacağını ifade etti."

Toplantıda 2. Başkan Adem Bulut ve Basın Sözcüsü Yunus Derebağ da soruları cevapladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Korkmaz, Konyaspor, Umut, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz - Son Dakika


20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Transferde doğru oyuncuyu bulmak için çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement