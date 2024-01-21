 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sona erdi. N'Zonzi'nin golüyle öne geçen Konyaspor, Buksa'nın golüne engel olamayarak beraberlikle yetindi.

TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı
21.01.2024 - 18:07,
Abone Ol

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip (Dk. 84 Cicaldau), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Moreno), Yunus Mallı (Dk. 79 Oliveira), Cikalleshi

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 82 Naldo), Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 87 Erdal Rakıp), Saric (Dk. 82 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90+3 Milosevic), Buksa (Dk. 87 Assombalonga)

Goller: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 69 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 53 Larsson, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+5 Erdal Rakıp (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 bitti.

64. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

69. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında Buksa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor, Konyaspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement