TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma hareketleri ve topla oyun uygulamaları üzerinde çalıştı. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

26.04.2024 18:23
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, 5'e 2 çalışmanın ardından topla oyun uygulamaları üzerinde durdu.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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