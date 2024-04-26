TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Oyuncular, 5'e 2 çalışmanın ardından topla oyun uygulamaları üzerinde durdu.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.
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