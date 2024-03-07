TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.