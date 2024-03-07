TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Töre'ye verdiği hizmetler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

07.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:32
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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