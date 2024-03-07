TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı. Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Altınordu'nun soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının fotoğraflarını paylaşarak Altınordu'ya teşekkür etti.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Takım, maç için İstanbul'a kara yolu ve uçakla seyahat edecek ve konaklayacakları otelde kampa girecek.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda kros kayak branşında Ukrayna ve Çinli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Kadınlarda Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Weiqin Zhang gümüş ve Xiangxiang Mao bronz madalya aldı. Erkeklerde ise Dmytro Mazhaiev altın, Ruslan Denysenko gümüş ve Volodymyr Pyshniak bronz madalya kazandı. Alp disiplini yarışları ise hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ardından takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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