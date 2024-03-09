Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 62 Yunus Mallı), Ethemi (Dk. 73 Prip), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Cisse (Dk. 61 Nani), Mohammadi, Muanza, Rodriguez (Dk. 46 Balotelli), Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 84 Barasi), Mendoza (Dk. 61 Yusuf Sarı), Emre Akbaba
Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 44 (Penaltıdan) Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yusuf Erdoğan, Dk. 86 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Cisse, Dk. 72 Magomedaliyev, Dk. 83 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.
51. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Soner Dikmen'in sert şutu az farkla dışarıya gitti.
53. dakikada topu hızla süren Cikalleshi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atal'ın sert şutunda kaleci Slowik, topu taca gönderdi.
70. dakikada Atal'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
86. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Barasi'nin ceza sahası içerisindeki pasında topla Buluşan Balotelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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