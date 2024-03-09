TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı

TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.

09.03.2024 18:11
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 62 Yunus Mallı), Ethemi (Dk. 73 Prip), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Cisse (Dk. 61 Nani), Mohammadi, Muanza, Rodriguez (Dk. 46 Balotelli), Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 84 Barasi), Mendoza (Dk. 61 Yusuf Sarı), Emre Akbaba

Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 44 (Penaltıdan) Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yusuf Erdoğan, Dk. 86 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Cisse, Dk. 72 Magomedaliyev, Dk. 83 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.

51. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Soner Dikmen'in sert şutu az farkla dışarıya gitti.

53. dakikada topu hızla süren Cikalleshi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atal'ın sert şutunda kaleci Slowik, topu taca gönderdi.

70. dakikada Atal'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

86. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Barasi'nin ceza sahası içerisindeki pasında topla Buluşan Balotelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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