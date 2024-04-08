TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.