TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.
Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından tanıtım stantları kuruldu. Stantlarda vatandaşlara hediyeler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha güvenli hale gelmesi için 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'a 3 golle mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, gençlerdeki tecrübesizlikten dolayı mağlup olduklarını belirtirken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise galibiyetle moral bulduklarını ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?