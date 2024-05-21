TÜMOSAN Konyaspor, son maç öncesi açıklama yaptı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, son maç öncesi açıklama yaptı

TÜMOSAN Konyaspor, son maç öncesi açıklama yaptı

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in son haftasında sezonun en kritik maçına çıkacağını açıkladı. Kulüp, ekonomik ve manevi uğraşlarla ligde kalmak için mücadele ederken, taraftarlardan da destek istedi. Ayrıca, ligde kalma mücadelesinin sadece Konyaspor üzerinden değil diğer takımlarla da devam ettiği vurgulandı.

21.05.2024 22:19
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, ligin son maçı öncesi açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'in son haftasında sezonun kendisi adına en kritik maçına çıkacağı vurgulandı.

Ligde kalmak adına ekonomik ve manevi büyük uğraşlar veren kulübün, pazar günü oynayacağı karşılaşmaya şehir olarak kenetlenerek çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin, bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir."

Süper Lig'in son haftasının sadece TÜMOSAN Konyaspor üzerinden yorumlanmasını şaşkınlıkla izledikleri ifade edilen açıklamada, kıran kırana geçen ligde kalma mücadelesinin ligin 38. haftasında da devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"90 dakikalar sonucu belki üçlü hatta dörtlü averaj hesapları devreye girecek. Hal böyleyken şampiyonluk yarışı ne yazık ki bulunduğumuz konumu gölgede bırakıyor. Kamuoyuna altını çizerek hatırlatmak istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak, ligde kalma mücadelesi veren takımlara rakip olan herkesin aynı mücadele hassasiyetiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tatil modu ve rehavet kafasıyla çıkılacak maçların, şehir takımlarının kaderiyle oynayacağını kimse aklından çıkarmasın. Konyaspor'umuzun maçı kadar, Trabzon'da, Pendik'te ve Hatay'da oynanacak müsabakaların konuşulması gerektiğine inanıyoruz."

Taraftara da teşekkür edilen açıklamada, "Büyük Konyaspor taraftarı, gerek evimizde gerek deplasmanda takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadınız. Yeri geldi yağmur çamur demeden stadyuma geldiniz, yeri geldi yeşil beyaz uğruna kilometrelerce yol yaptınız. Son ana, son düdüğe kadar her zaman Konyaspor'umuzun yanında yer aldınız. Şu an hep birlikte son düzlüğe girdik. O yüzden daha yüksek sesle: Kenetlen. Başka Konyaspor yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, son maç öncesi açıklama yaptı - Son Dakika

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