TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile Yollarını Ayırdı

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fahrudin Ömerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Ömerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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