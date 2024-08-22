TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK maçının zor geçeceğini belirtti - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK maçının zor geçeceğini belirtti

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK maçının zor geçeceğini belirtti

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın zor geçeceğini, ancak iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Çamdalı, maçın kağıt üzerinde kolay göründüğünü ancak zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade etti.

22.08.2024 20:18
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın zor geçeceğini, ancak iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Çamdalı, 24 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maçın kağıt üzerinde kolay göründüğünü ancak zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Çamdalı, "Bodrum'un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersine çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz. Analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik." dedi.

Çamdalı, son oynanan Eyüpspor-Bodrum FK maçındaki skora aldanmamak gerektiğini dile getirdi.

Rakiplerinin iyi yönlerinin olduğunu anlatan Çamdalı, şunları kaydetti:

"Geçmişten gelen oyuncu grubu var. İsmet hocayla, beraber oynamayı bilen bir alışkanlıkları var. İçeride galip gelmeye çalışacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla maça hazırlanıyoruz. Analizleri yapıyor, ona göre antrenman formatını düzenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray maçında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz."

Yusuf Erdoğan: "İlk iki haftada oynadığımız futbol iyiydi"

Yeşil-beyazlı oyunculardan Yusuf Erdoğan, ligin yeni ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını, böyle takımların her zaman sürpriz yapabileceğini aktardı.

Maçın ciddiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Yusuf Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz ligin hem önemli hem de en eski kulüplerinden biriyiz. İşimizi şansa bırakmadan iyi çalışıyoruz. İlk iki haftada oynadığımız futbol iyiydi. Kasımpaşa maçında geri döndük. Galatasaray maçında da hem oyunumuz hem de mücadelemizde olumlu şeyler vardı. Bodrum maçını en iyi şekilde atlatıp içeride Kayserispor maçını da kazanmak istiyoruz."

Antrenman

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK maçının zor geçeceğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Sipay Bodrum FK maçının zor geçeceğini belirtti - Son Dakika
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