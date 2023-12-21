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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Ucuz bir penaltıyla puan kaybetmek bizi üzdü - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Ucuz bir penaltıyla puan kaybetmek bizi üzdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maç sonrası yaptığı açıklamada, ucuz bir penaltıyla puan kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirtti. Keleş, oyuncularının mücadelesinin karşılığını alamamalarının üzücü olduğunu ifade etti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Ucuz bir penaltıyla puan kaybetmek bizi üzdü
21.12.2023 - 19:57,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Ucuz bir penaltıyla puan kaybetmek bizi üzdü." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iç sahada aldıkları mağlubiyeti Samsun'da telafi etmek istediklerini hatırlattı.

Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarını anlatan Keleş, "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz fakat istediğimiz sonucu alamadık. Berabere bitirip, 1 puanla dönüyoruz. Samsunspor'un uzun toplarla etkili olacağını, ikinci topları kazanmanın önemli olduğunu oyuncularımızla konuştuk. İkinci topları biz kazanırsak, iyi çıkarsak, pozisyonlar yakalayacağımızı, burada etkili olacağımızı düşündük. İlk yarı istediğimiz bu şeyleri yerine getirdik, golü de bulduk. Goller de bulabilir, skoru arttırabilirdik ama ilk yarı 1-0 galibiyetle içeri girdik. Aynı oyunumuzu devam ettirip daha iyi çıkarsak, oyunu koparabileceğimizi düşündük." diye konuştu.

Keleş, Samsunspor'un 63. dakikada kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirerek, şunları kaydetti.

"63. dakikada bir tane penaltı pozisyonu oldu. Rakibimizin beklediği penaltı pozisyonu değil, başka bir yerden olan bir penaltı pozisyon oldu. Beş dakika süresince VAR'ın bulduğu bir penaltı pozisyonuyla rakibimiz beraberliği yakaladı. Bunu biz geçen deplasmanda da yaşadık. Alanya'da penaltı olmayan bir golle puan kaybetmiştik. Benim üzüldüğüm şey, oyuncuların mücadelesinin, oynadıkları oyunun karşılığını görememeleri. Ucuz bir penaltıyla puan kaybetmek bizi üzdü. Oyuncularım da çok üzgünler. Oyunun genelinde istatistiklerde üstündük. Çok iyi işler yapmasak da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen müsabaka berabere bitti."

Kaynak: AA
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