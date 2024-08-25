TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: 'Oyun hakimiyetini skora yansıtamadık'

Spor

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Oyun hakimiyetini skora yansıtamadık çünkü pozisyon üretmekte sıkıntı çektik. Öndeki hareketliliği sağlayamadık." dedi.

Albayrak, Bodrum İlçe Stadı'nda, Sipay Bodrum FK'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, desteklerinden dolayı her iki takımın taraftarını kutladı.

Sahada mücadelenin olduğunu, ilk yarıda istedikleri oyunu yansıtamadıklarını dile getiren Albayrak, oyuncuların da o performansı göremediklerini kaydetti.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerle birazcık topa hakim olduklarını anlatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyun hakimiyetini skora yansıtamadık çünkü pozisyon üretmekte sıkıntı çektik. Öndeki hareketliliği sağlayamadık. Rakibin bizimle adam adama oynayacağını biliyorduk ama öndeki hareketliliği sağlayamayınca alan bulmakta da zorlandık. İkinci yarıda gösterilmiş olan bir performans, mücadele var. Her iki takımı da bu performanstan dolayı kutluyorum. Bodrumspor da ilk galibiyetini aldı. Eksiklerimizi biliyoruz. Topa hakim olurken de sonuca gidebilen, pozisyon üretebilen bir takım haline gelmek istiyoruz. Güç, kuvvet, mücadele anlamında gayet iyiyiz."