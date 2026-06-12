Tuna Tunca Kuzey Kanalı'na Yüzmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tuna Tunca Kuzey Kanalı'na Yüzmeye Hazırlanıyor

Tuna Tunca Kuzey Kanalı\'na Yüzmeye Hazırlanıyor
12.06.2026 11:16
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Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı için soğuk su kampına başlayacak ve zorlu parkuru geçecek.

MANŞ Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçip ilki başaran İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Ocean's 7'nin en zorlu parkurları arasında gösterilen Kuzey Kanalı'nın soğuk sularında kulaç atacak. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna, dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinin en zorlu etaplarından biri kabul edilen Kuzey Kanalı'nı yüzecek. Kuzey İrlanda (Donaghadee) ile İskoçya (Port Patrick) arasındaki kuş uçuşu 35 kilometrelik parkur, 12 dereceye kadar düşen su sıcaklığı, içinde buz parçacıkları olan sert rüzgarları, devasa dalgaları ve güçlü akıntıları ile dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'nin aşılması en güç parkurları arasında gösteriliyor.

Tuna Tunca, Kuzey Kanalı için temmuz ayının hemen başında Kuzey İrlanda-Belfast'ta uzun süreli bir soğuk su kampına girecek. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü, bu kampta soğuk su adaptasyonunu artırırken, hava değişiminin getireceği olumsuz etkilere uyum sağlayacak. Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun en uygun olduğu zamanda Kuzey Kanalı'nda yüzmeye başlayacak. Tuna'ya geçiş sırasında annesi Gülnur Tunca, Antrenör Mert Onaran ile yüzücü Emre Deliveli de eşlik edecek. Anne Gülnur Tunca, Kuzey Kanalı'nı aşılması gereken bir parkur olarak görmediklerini belirterek, "Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde. O, suyla beraber ritmini bulan bir sporcu. Bu nedenle Kuzey Kanalı, yalnızca yeni bir hedef değil; Tuna'nın denizle kurduğu bağın devamı. Başlayacak, ritmini bulacak ve özgürlüğün tadını çıkarıp bitirecek" dedi.

ARALIKSIZ BİR YILDIR HAZIRLANIYOR

Tuna Tunca, bugüne kadar Ocean's 7 etaplarından Manş Denizi ve Cebelitarık'ı başarıyla geçerken Napoli-Capri ultra maratonunda kürsüye çıktı ve Çeşme-Sakız Adası geçişini yaptı. Yaklaşık bir yıldır Kuzey Kanalı'na hazırlanan İzmirli sporcu, gece yarısı saat 03.00 gibi Karaburun ve Seferihisar'da suyun en soğuk noktalarında saatlerce kulaç atıyor, havanın izin vermediği zamanlarda ise havuzda antrenmanlarını sürdürüyor. Tuna, havuz antrenmanlarını ise TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıyor.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Tunca Kuzey Kanalı'na Yüzmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Bilen Ozdemir Hasan Bilen Ozdemir:
    bu genç sporcunun başarılarından şüphe duymuyorum ama dünyadaki standartta gerçekten böyle meydan okumaların ne kadar zor olduğunu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Derviş Oxxo Derviş Oxxo:
    vay be türkiye de bir adam deniz geçiyo avrupa da bunu yapan binler var ama neyse yine de başarısı güzel tabi 0 0 Yanıtla
  • Esra Toptaş Esra Toptaş:
    kadınlar her zaman engelleriyle yüzüşüyor ama birisi denizle yüzüşünce haber oluyo çok güzel tabii ama gerçek mücadele her gün ev içinde veriliyo 0 0 Yanıtla
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