Tuncay Azaphan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tuncay Azaphan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuncay Azaphan Son Yolculuğuna Uğurlandı
11.07.2025 17:07
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Galatasaray Kongre üyesi Dinçer Azaphan'ın babası Tuncay Azaphan, cenaze töreniyle toprağa verildi.

GALATASARAY Kongre üyesi iş insanı Dinçer Azaphan'ın dün hayatını kaybeden babası Tuncay Azaphan (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kongre üyesi iş insanı Dinçer Azaphan'ın bir süredir tedavi gören babası Tuncay Azaphan, dün hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Tuncay Azaphan'ın vefatı kurucusu olduğu Tunç Holding tarafından duyuruldu. Azaphan'ın cenaze namazı öğlen namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde kılındı. Tuncay Azaphan'ın cenaze namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı başta olmak üzere spor ve iş camiasından çok sayıda kişi katıldı.

DURSUN ÖZBEK: BÜTÜN AİLEYE SABIRLAR DİLİYORUM

Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sevgili Dinçer kardeşimizin babası vefat etti. Onun için buradayız. Dinçer çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'a her konuda, her zaman destek vermeye hazır bir kardeşimiz. Ben babasına rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün aileye de sabırlar diliyorum. İnşallah buradaki bütün hazirunun Dinçer'i ne kadar sevdiğini, aileye ne kadar sevgi bağıyla bağlı olduklarını gösteriyor. Herkese sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

DİNÇER AZAPHAN: BUGÜN BİRAZ KONUŞAMAYACAĞIM

Galatasaray Kongre üyesi iş insanı Dinçer Azaphan ise, "Çok sağ olun. Başta başkanıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu sıcakta buraya kadar geldiniz. Sayın başkanım zaten o da yeni kalktı ameliyattan. Her zaman konuşuyorum ama bugün biraz konuşamayacağım. Maalesef babamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere uzun ömür versin. Tekrar dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizi, şahsımı, yaptığımız işleri onore etti. Onore etmeye de devam ediyor. Allah razı olsun başkanım" diye konuştu.

Tuncay Azaphan, cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tuncay Azaphan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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