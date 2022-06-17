Tuncay Duran, 18 Yaş Tenis Milli Takımı'na yükseldi - Son Dakika
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Tuncay Duran, 18 Yaş Tenis Milli Takımı'na yükseldi

17.06.2022 10:10
Tuncay Duran, 18 Yaş Tenis Milli Takımı'na yükseldi

Tenis Milli Takımı'na yetenekli bir genç daha girdi.

Tenis Milli Takımı'na yetenekli bir genç daha girdi. Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) 18 yaş Milli Takım belirleme turnuvasında Batu Ataseven'i 6-2 ve 6-3'lük skorlarla yenen İstanbullu genç tenisçi Tuncay Duran başarılı çıkışını sürdürerek milli takıma girdi. Yetenekleri ile dikkat çeken ve rakiplerine set vermeden hızla başarı merdivenlerini tırmanan Tuncay Duran dikkatleri de üzerine çekti.

Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü'nde düzenlenen turnuvada 42 tenisçi arasından set vermeden şampiyon olarak milli takıma girme başarısı gösteren BD Tenis Akademi sporcusu Tuncay Duran, "Bana inanarak destek verenleri mahcup etmediğm için sevinçliyim. Amacım, başarılarımın devamını milli takımda da sürdürmek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Milli Takım, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuncay Duran, 18 Yaş Tenis Milli Takımı'na yükseldi - Son Dakika

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