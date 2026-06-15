Tunceli'de Akarsu Kano Slalom Kupası Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Akarsu Kano Slalom Kupası Başladı

Tunceli\'de Akarsu Kano Slalom Kupası Başladı
15.06.2026 21:40
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Tunceli'de 5 il, 11 kulüp ve 115 sporcunun katılımıyla Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası başladı.

Tunceli'de ilk kez düzenlenen Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası, kortej yürüyüşü ve açılış seremonisiyle başladı.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası, kortej yürüyüşü ve açılış seremonisiyle başladı. 15-18 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 5 ilden 11 kulüp, 115 sporcu, 30 hakem ve 10 teknik ekip katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, Munzur Çayı'nda kurulan slalom parkurunda yarışacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak.

Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası'nın açılış konuşmasını yapan Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, "Bugün, 5 ilimizden 11 kulüp, 115 sporcu, 30 hakem ve 10 teknik ekibi Munzur'un eşsiz doğasında buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu yansıtan bu önemli yarışmanın ilimizde gerçekleştiriliyor olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Tunceli, sahip olduğu doğal güzellikleri ve su sporlarına elverişli parkurlarıyla ülkemizin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Munzur Çayı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen bu yarışmanın, kano sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, ilimizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, sporcularımızın hem sportif başarılarını artırmalarını hem de Tunceli'nin misafirperverliğini yakından tanımalarını temenni ediyorum. Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası'nın ilimize, spor camiamıza ve tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Kano Teknik Kurul Üyesi Emin Morgil ise, "İlk defa Tunceli'de bir yarışma yapacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Can Cana Tunceli bize ev sahipliği yapıyor. Kapılarını bizlere açtı. Parkur harika. Özellikle minik sporcularımız için 'Sadece Minikler' kategorisinde 50 sporcuyla geldik buraya. 2015 doğumlu çocuklara hitap ediyor. O yüzden bu yarışma bizim için çok değerli. Daha önce Rize, Erzincan, Artvin gibi illerde yapıyorduk ama Tunceli gibi bir ilde yapmamıştık. Bunun için çok mutluyuz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tunceli'de Akarsu Kano Slalom Kupası Başladı - Son Dakika

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