Tunceli'de Rafting Şampiyonası Başlıyor

Tunceli'de, yarın başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılışı nedeniyle tören düzenlendi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ve 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Kışla Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Tunceli Müzesi'ne geçen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin raftingin merkezi olduğunu söyledi. Munzur Çayı'nda 36 kilometrelik rafting parkuru bulunduğu anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Yarın ilimizde güzel bir organizasyon başlayacak. Tabii çocuklarımız ve gençlerimiz bir yarış içerisinde ciddi mücadeleler verecekler. Ancak şunu unutmamalıdırlar ki bu mücadelenin aslı centilmenlik, kardeşlik ve birbirini tanıma fırsatı olacak. Burada birinci olanlar dünya kupalarında ve şampiyonalarında bizi temsil edecek. Hangi gencimiz, kulübümüz, çocuğunuz şampiyon olursa bu memleketin gururu olacak."

Konuşmaların ardından organizasyona katılacan sporcular, sahneye çıkarak kulüplerinin tanıtımı yaptı.

Programa, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.