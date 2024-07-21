Tunceli'de, Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de, Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi

Tunceli\'de, Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Tunceli'de düzenlenen Rafting Türkiye Kulüpler Kupası'na 7 ildeki 28 takım katıldı. Kupanın son gününde nehir inişi yarışları gerçekleştirildi ve ödül töreni yapıldı.

21.07.2024 16:26
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Türkiye Kano Federasyonu tarafından Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi. Tunceli Munzur Çayı'nda 6 branşta düzenlenen kupaya 7 ilden 28 takım katıldı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 17-21 Temmuz tarihleri arasında Tunceli Munzur Çayı'nda Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi. Eleme ve deneme yarışlarıyla başlayan kupanın son gününde tüm kategorilerin katılımıyla nehir inişi yarışları gerçekleştirildi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yer alan Şehit Kaymakam Mehmet Safi Türk Su Sporları Merkezi'nde başlayan son gün yarışları kent merkezinde bulunan Mavi Köprü'de sona erdi. U19 erkek, açık yaş erkek, açık yaş kadın, U19 karma, U23 karma ve açık yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmaların sona ermesinin ardından Tunceli Müzesi'nde ödül töreni yapıldı.

Yarışlarda dereceye giren takımlara, Kano Federasyonu Rafting Branş Sorumlusu Gürkan Köse ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci tarafından kupa ve madalyaları takdim etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Tunceli, Spor, Son Dakika

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