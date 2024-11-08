Tuncer Yeniden Başkan Seçildi

Spor

Türkiye Binicilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Hasan Engin Tuncer getirildi.

Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Hasan Engin Tuncer ile Şahap Gürsoy yarıştı.

Genel kurul maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, 284 delegenin oy kullandığı genel kurulda 150 oy alan Hasan Engin Tuncer yeniden başkan oldu. Şahap Gürsoy ise 132 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Tuncer, genel kurulu sorunsuz bir şekilde sonlandırdıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm delegelere çok teşekkür ediyorum. Aradaki farkı biraz az gördüm. Yapılan hizmetlere göre daha fazla fark bekliyordum. Hayırlısı olsun, buna da şükür. Demek ki ilgi bekleyen Anadolu ve kulüplerimiz var. Onlara da gereken neyse yapacağız. Kalplerini kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah bu camiaya ve spora yakışır şeyleri yapmayı Allah bize nasip etsin. Hep birlikte güzel işler yapalım. Eksiklerimiz varsa giderelim. Daha da düzelterek devam edeceğiz. İnşallah hepimize faydası olacak güzel işler yapacağız."

Hasan Engin Tuncer'in yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

Mihrimah Nil Ayan, Sena İpşirli, Ozan Kaynarca, Tolga Erem, Cenk Uğurses, Halit İpek, Volkan Çapur, Fikret Yıldız, Serra Yedikardeş ve Neslihan Up.