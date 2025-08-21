Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Yüzme Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Başarı Belgeleri Verildi

Turgutlu Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları'nda yüzme kursunu tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Turgutlu Belediyesinin Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlediği yüzme kursuna katılan öğrenciler, yoğun bir eğitim sürecini tamamlayarak başarı belgelerini aldı. Çocuklar, düzenlenen törenle başarı belgelerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın elinden aldı. Çocukların ve ailelerin mutluluğu ise törende renkli anlar yaşattı.

Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık eşlik etti.

"Ben bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yaz olduğu gibi, bu yaz da yüzme kurslarımızda aylık 300 çocuğumuza yüzme öğretimini gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımızın sertifikalarını vereceğiz. Ben bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum; ama mesai arkadaşlarımız bu hizmete katkı sunuyorlar. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımcı ailelerimize, çocuklarını bizlere güvenerek gönderen ailelerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA