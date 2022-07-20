Turgutlu Belediyespor'da yeni Başkan Fırat Honaz oldu - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor'da yeni Başkan Fırat Honaz oldu

20.07.2022 00:57
Turgutlu Belediyespor'da yeni Başkan Fırat Honaz oldu

Turgutlu Belediyespor olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye spor olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul sonrası Fırat Honaz başkanlığa seçilirken Evren Erbaş, Hale Bozdemir, Orhan Mert ve Emrah Kanık yönetim kurulu üyeleri oldu.

Sporda marka kent olma hedefiyle gerçekleştirdikleri yatırımlarla önemli başarılara imza atan Turgutlu Belediyespor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi. Yapılan genel kurul sonrası Fırat Honaz Belediyespor'da yeni başkan olurken Evren Erbaş, Hale Bozdemir, Orhan Mert ve Emrah Kanık yönetim kurulu üyeleri oldu.

Yeni yönetimde iki kadın yönetici

Kadını hayatın her alanında desteklemek amacıyla kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarını kuran Turgutlu Belediyespor'un olağan genel kurulu sonrası oluşan yeni yönetimine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir katıldı.

Genel Kurul hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Turgutlu'muzu sporda marka bir kent haline getirmek amacıyla faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Turgutlu Belediyespor'da genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Asbaşkan olarak görev aldığım Turgutlu Belediyespor'da yeni dönemde başkan olarak görevime devam edeceğim. Bununla birlikte Evren Erbaş ve Hale Bozdemir'in yönetimde olması bu genel kurulu bizim için ayrı bir öneme sahip kılıyor. Kadını hayatın her alanında desteklediğimizi göstermek amacıyla kurduğumuz kadın basketbol ve voleybol takımlarımızın olduğu bir kulüp olarak iki kadın yöneticimiz oldu. Gençlerimizin sporla büyümesi, kentimizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve kadının spor alanındaki gücünü gösterebilmek adına çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Yeni dönemin Turgutlu'muza ve spor camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
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Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'da yeni Başkan Fırat Honaz oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor'da yeni Başkan Fırat Honaz oldu - Son Dakika
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