Turgutlu Belediyespor Gençleri Şampiyonluk Kupasını Başkan Akın\'a Teslim Etti

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Manisa'da düzenlenen Okullararası Gençler İl Şampiyonası'nda Turgutlu Belediyesporlu genç sporcular, sevinçlerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile paylaştı.

Manisa'da düzenlenen Okullararası Gençler İl Şampiyonası'nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Masa Tenisi Takımı ve takım antrenörü, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Sporcular ziyaretin sonunda ise şampiyonluk kupasını, Turgutlu Belediyesine teslim etti. Okullararası Gençler İl Şampiyonası'nda şampiyon olan Turgutlu Belediyesi Masa Tenisi Takımı aynı zamanda ocak ayında oynanması planlanan Bölge Şampiyonası'na da katılmaya hak kazandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Manisa'da düzenlenen okullararası Gençler İl Şampiyonasında takım halinde il birincisi olan Turgutlu Belediyespor Masa Tenisi takımımızın oyuncularını belediyemizde konuk ettik. Kendilerine bize yaşattıkları sevinç için teşekkür eder, bölge şampiyonasında başarılar dileriz. Turgutlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA