Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig\'e yükseldi
21.05.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKBL play-off final serisi 5. maçında Kırklareli Belediyespor'u 60-50 yenen Turgutlu Belediyespor, seriyi 3-2 kazanarak Süper Lig'e çıktı. Şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisi 5. maçında rakibi Kırklareli Belediyespor'u 60-50 mağlup eden Turgutlu Belediyespor, final serisinde durumu 3-2'ye getirerek Süper Lig biletini aldı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Turgutlu temsilcisi, final serisinin son maçında hedefine ulaştı. Manisa'nın TKBL'deki tek kadın basketbol takımı olan kırmızı-siyahlı ekip, elde ettiği bu başarıyla kente büyük gurur yaşattı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik ekip, oyuncular ve yönetim, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu, final müsabakasına saatler kala doldu. Taraftarlar, "Sen şampiyon olacaksın" yazılı pankart açarak takımlarına destek verdi. Şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu atan takım, kupayı Turgutlu halkıyla buluşturdu. Vatandaşlar, meşaleler ve tezahüratlarla şampiyonluk sevincine ortak oldu.

İstemihan Örücü: "Hayalimizi gerçeğe dönüştürdük"

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, sezon boyu gösterilen emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, "Mücadeleyle, alın teriyle, inançla hiç pes etmediğimiz çok güzel bir sezon geçirdik. Bu kadar emeğin karşılığını da şampiyonlukla, kupayla ve Süper Lig ile taçlandırdık. Geçtiğimiz sezon yarım kalmış bir hayalimiz vardı. Bu sezonda, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizimle birlikte bu hayalin peşinden koşan, desteğini her zaman en yakınımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Maliz'e, yönetimimize, ekip arkadaşlarımıza ve en önemlisi de bu tarihi başarıdaki en büyük gücümüz çok sevdiğimiz büyük Turgutlu ailesine teşekkür ederiz. Şampiyonluk ve kupa Turgutlu'ya çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Maliz: "Tarihi bir başarıya imza attık"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise takımın kurulduğu günden bu yana büyük hedeflerle mücadele ettiğini vurguladı. Maliz, "Bugün geldiğimiz noktada tarihi bir başarıya imza atarak kupayı evimizde kaldırıp Süper Lig'e yükselmenin çok haklı gururunu yaşıyoruz. Oyuncularımızdan teknik ekibimize, yönetimimizden taraftarımıza kadar herkes bu başarıda büyük pay sahibi. Turgutlu'muz kadın basketbolunda çok önemli bir başarı hikayesi yazdı. Bu gurur tüm Turgutlu'nun" şeklinde konuştu.

Başkan Akın: "Bu vazgeçmeyen bir şehrin hikayesi"

Tarihi başarıyı değerlendiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şampiyonluğun sadece bir kupa olmadığını ifade etti. Akın, "Bu sadece bir şampiyonluk değil; bu emeğin, inancın, alın terinin ve vazgeçmeyen bir şehrin hikayesi Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, TKBL 2025-2026 sezonu play-off şampiyonu olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca kupayı değil, tüm Turgutlu'nun gönlünü kazandı. Parkede son düdüğe kadar savaşan oyuncularımız, teknik ekibimiz ve kulübümüz; isteğin, azmin, disiplinin ve takım ruhunun neleri başarabileceğini herkese gösterdi. Bu başarı aynı zamanda kadınların sporun her alanında ne kadar güçlü, kararlı ve ilham verici olduğunun da en güzel göstergesi oldu. Sahada alın teriyle, mücadelesiyle ve inancıyla tarih yazan kadınlar; yalnızca bir kupayı değil, geleceğe umut olmayı da başardı. Küçük kız çocuklarına hayal kurmayı, vazgeçmemeyi ve mücadele etmeyi gösterdi. Tribünde tek yürek olan taraftarımız ise bu başarının en büyük parçası oldu. Bugün sadece bir takım değil, tüm Turgutlu kazandı. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Çünkü bu şehir kadın basketboluna inandı, takımına sahip çıktı ve birlikte tarih yazdı" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:42:22. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.